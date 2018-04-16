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ABC: семь человек погибли, 17 пострадали в ходе беспорядков в тюрьме в США


Семь заключенных погибли и 17 пострадали в результате массовой драки в тюрьме американского штата Южная Каролина. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения Джеффа Тэйллона.

По его данным, инцидент произошел в тюрьме строгого режима Lee Correctional Institute в городе Бишопвилл. Потасовка началась в воскресенье вечером, и лишь к утру понедельника с помощью сотрудников правоохранительных органов штата драку удалось прекратить. Тэйллон отметил, что никто из персонала учреждения не пострадал.

В тюрьме Lee Correctional Institute содержатся около 1,5 тыс. заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

 




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