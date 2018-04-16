В Турции раскритиковали Макрона за слова о противоречиях с Россией в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал популистским заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что удары США и союзников по Сирии разделили Москву и Анкару, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон, субботние удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию. Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.

"Многие наши западные друзья делают популистские заявления. Мы ждем от него (Макрона) заявлений, которые больше подходят к уровню президента. Наши отношения с РФ такие же прочные, как и раньше. Но они не альтернатива отношениям с западными странами. Поэтому подобные заявления неверные", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.