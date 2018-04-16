От перехода к парламентской форме правления наши отношения с внешним миром не изменятся: Серж Саргсян

От перехода к парламентской форме правления наши отношения с внешним миром не изменятся. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос:« Как будут распределяться полномочия между президентом и премьер-министром? Кто будет отвечать за внешнюю политику и соответственно отношения с Россией?»,- он ответил:

«Как я уже сказал, парламентская система предполагает сильную законодательную власть, которой полностью подотчетно правительство. Президент, будучи главой государства, руководствуясь общенациональными интересами, следит за соблюдением Конституции. Он в некоторых случаях может оспаривать законодательные акты, направлять их в Конституционный суд и даже не подписывать. Правда, в таких случаях в трехдневный срок после отказа президента утвердить документы, акты, принятые правительством или премьер-министром, вступают в силу. Правительство — высший орган исполнительной власти, а премьер определяет основные направления внутренней и внешней политики. От перехода к парламентской форме правления наши отношения с внешним миром не изменятся. Изменения во внутренней и внешней политике могут произойти только тогда, когда парламентское большинство этого захочет. Кроме того, важно, что министр иностранных дел руководствуется в своей деятельности установками, полученными от премьер-министра.

Российско-армянские союзнические отношения основаны на дружбе и братстве, которые прошли многовековое испытание временем. Мы вместе прошли столетия, и парламентское большинство во главе с Республиканской партией и ее коалиционным партнером «Дашнакцутюн» и впредь будет последовательно развивать и укреплять наши союзнические отношения с Россией. И это очень позитивно отражается на развитии Армении. Думаю, неуместно говорить об изменении политики по отношению к России».