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Военнослужащий Армии обороны Алек Карапетян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"


16 апреля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Алек Карапетян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


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