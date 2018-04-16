Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

В Арцахе погиб военнослужащий


На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, 15 апреля, в районе 19:15 часов, в результате чрезвычайного происшествия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Алек Нверович Карапетян (1998 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

«Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам», - говорится в сообщении АО НКР.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации