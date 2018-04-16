Полиция потребовала от Никола Пашиняна прекратить собрание: в противном случае будет применена сила

Полиция Армении распространила заявление, адресованное депутату НС Армении Николу Пашиняну, с требованием прекратить собрание. В случае, если протестующие не подчинятся требованию полиции в разумные сроки, полиция разгонит демонстрацию с применением силы и спецсредств. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«Участники возглавляемой вами акции на проспекте Баграмяна, применив насильственные действия, грубо нарушили общественный порядок.

Все предупреждения оказались безрезультатными, поэтому, руководствуясь ст.33 Закона о свободе собраний, полиция требует прекратить акцию протеста.

В случае вашего отсутствия на месте проведения акции или же в случае неповиновения требованию полиции в разумные сроки, полиция разгонит демонстрацию с применением силы и спецсредств».