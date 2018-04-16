Серж Саргсян высказался о важности восстановления железнодорожного сообщения с Россией

Для Армении было бы очень полезным открытие железнодорожного сообщения с Россией. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос:«Армения находится в частичной транспортной блокаде. Между Россией и Арменией на протяжении многих лет прервано железнодорожное сообщение. Когда и в какие сроки можно будет этот вопрос разрешить? Каковы позиции других стран региона — Грузии, России — по данной проблеме?»,- он ответил:

«Россия — основной торгово-экономический партнер Армении, наш главный рынок. При этом с Россией нас связывает одна-единственная сухопутная дорога через Верхний Ларс (единственный работающий наземный КПП на российско-грузинской границе. — «Известия»). К нашему большому сожалению, функционирование этой дороги связано с климатическими условиями. Иногда эта артерия оказывается заблокированной из-за погоды. Существуют, правда, паромные переправы, но они дороже и менее эффективны. Для нас было бы очень полезным открытие железнодорожного сообщения. Но это зависит не от нас. По этому вопросу мы в постоянном контакте с российской и грузинской сторонами, мы в курсе ведущихся переговоров. Но посмотрим, чем закончится. Во всяком случае, мы прилагаем максимум усилий».