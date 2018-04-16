Из-за вспышки сальмонеллеза в США отозвали более 200 млн куриных яиц

Почти 207 млн куриных яиц отозвано с рынка США из-за инфицирования сальмонеллой предприятия второго по величине производителя яиц в США - Rose Acre Farms, сообщило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США.

Яйца поступили в магазины и рестораны девяти штатов: Виргинии, Западной Виргинии, Колорадо, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании, Северной Каролины, Флориды, Южной Каролины. По данным Food Safety News, сальмонеллезом заболели уже 22 человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отзыв куриных яиц с американского рынка является самым масштабным с 2010 года.

Зараженная сальмонеллой ферма Rose Acre Farms в Северной Каролине производит около 2,3 млн куриных яиц в сутки.

По данным правительства США, ежегодно сальмонеллезом в стране заболевает примерно 1 млн человек, около 380 случаев заканчиваются смертельным исходом.