Серж Саргсян считает оправданным решение Армении о присоединении к ЕАЭС

Решение Армении о присоединении к ЕАЭС является оправданным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос:« Считаете ли вы, что ставка на первоочередное участие в евразийских интеграционных процессах себя оправдала?»,- он ответил:

«Мы никогда не пытались получить выгоду на конфликтах и противоречиях. Мы всегда открыто говорили о наших убеждениях и приоритетах. Ведь это — самая благоприятная ситуация, когда путем диалога можно идти вперед. Я считаю, что наше решение, безусловно, оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки наших граждан. Считаю самым важным для руководителя или правящих органов всегда принимать решения, которые можно было бы реально претворять в жизнь. И, конечно, здесь нужна поддержка народа. Я не говорю о популизме, поскольку любые масштабные преобразования на начальном этапе, как правило, не воспринимаются обществом с воодушевлением. Отрадно, что это решение поддерживается нашими гражданами».

На вопрос:«Тем не менее Армения сохранила прочное взаимодействие с Евросоюзом. В то же время примеры других стран показывают, что многие воспринимают сотрудничество с этими организациями как «выбор», который надо сделать в пользу одной из них. Как Армении удалось избежать этого противопоставления?» он ответил:

Действительно, со странами ЕС и с самим Евросоюзом мы сохранили тесные и хорошие отношения, не забывая об обязательствах, которые приняли на себя в других интеграционных объединениях. Мы были честны на переговорах и делали то, что говорили. Мы не пытались кого-то провести, выиграть время, обойти одного за счет другого. Это не наш подход. Для Армении выбор «или–или» неприемлем. Нас устраивает «и, и». Сегодня, будучи членом ЕАЭС, имеем хорошие отношения с Евросоюзом и со странами Европы. И об этом, кстати, было сказано на Мюнхенской конференции по безопасности, где и российская сторона, и Евросоюз приводили пример Армении как образцовой страны, всегда готовой к диалогу».