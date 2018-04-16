В Думе идут столкновения Национальной гвардии Сирии с боевиками

Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тыс. боевиков и членов их семей.

В понедельник в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО, которые прибыли в Сирию специально для того, чтобы провести собственное расследование инцидента, произошедшего 7 апреля в Думе, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.





