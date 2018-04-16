Армен Ашотян отметил важность активизации визитов в Арцах

16 апреля председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян встретился с российским публицистом, генеральным директором консалтинговой компании “Лаборатория стратегического нарратива” Д.Дворниковым и директором Дома-музея Павла Флоренского М.Тихоновой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи затронута работа прошедшего в Степанакерте 14 апреля мероприятия “Политика и человек” – памяти выдающегося духовного деятеля Русской Православной церкви, богослова, философа, ученого и поэта Павла Флоренского (армянина по матери с карабахскими корнями).

А.Ашотян отметил важность избрания инициаторами местом чествования Флоренского именно Арцах. Он выразил надежду, что подобные инициативы и взаимные поездки будут более регулярными, придадут импульс активизации визитов в Арцах, расширению и углублению гуманитарных связей.

По мнению инициатора мероприятия Д.Дворникова, “арцахский” проект посодействует содержательным дебатам между студентами и молодыми научными работниками различных стран. Г-жа Тихонова отметила возможность открытия памятника Павлу Флоренскому в Нагорном Карабахе.

Подчеркнута важность регулярных встреч арцахских и российских студентов, способствующих обмену опытом и обогащению познаний в области философии, филологии, истории, политологии и в ряде других сфер.