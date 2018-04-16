Серж Саргсян готов взять на себя ответственность за должность премьер-министра Армении и выделить много времени передаче опыта

Армен Саркисян сможет достойно представить нашу страну на международной арене. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос: «А как бы вы охарактеризовали нового президента Армена Саркисяна?»,- он ответил:

«Армен Саркисян в молодые годы был перспективным физиком. В начале 1990-х годов был назначен нашим послом в Великобритании. Потом работал на посту премьера. В 2013 году вернулся послом в Соединенное Королевство. Когда мы задумались о кандидатах в президенты, пришли к выводу, что он — наиболее подходящий для этого человек. У него широкий круг знакомств в России, на Западе, в арабском мире. Он сможет достойно представить нашу страну на международной арене. Речь идет не о внешней политике, а о внешних связях. Это разные вещи. Кроме того, он широко известен в нашей диаспоре. Поэтому он может сыграть консолидирующую роль для наших соотечественников, проживающих за пределами Армении. Он может способствовать репатриации.

В Армении не происходит смена власти. Меняется форма правления. До 2022 года и внешнюю, и внутреннюю политику будет в основном претворять в жизнь парламентская коалиция. Никто сейчас не может поменять курс. А в случае с Арменом Саркисяном — это невозможно, потому что он хорошо знает Россию, прекрасно владеет русским языком, является не только знатоком, но ценителем русской культуры, искусства. Даже если это было бы возможно, зачем?»

На вопрос: «На днях действующий премьер Карен Карапетян заявил, что вы являетесь самым достойным кандидатом на пост нового премьер-министра Армении. Как бы вы это прокомментировали?» он ответил:

«Мои партийные коллеги поддержали предложение Карена Карапетяна на заседаниях соответствующих партийных органов, и я готов взять на себя такую ответственность. Но ничего вечного не бывает. Поэтому, наряду со своими обязанностями, если, конечно, моя кандидатура будет одобрена в парламенте, очень много времени собираюсь уделять передаче того опыта, который я накопил в течение многих лет на разных должностях. Это очень важно. Мы должны подумать о достойных молодых политиках, которые есть и среди республиканцев, и вне партии. Нам предстоит большая и полезная для Армении работа».