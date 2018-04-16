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Серж Саргсян считает участие в интеграционных процессах положительным для активного развития Армении


Армения стремится активно участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос: «Армения в 2015 году вступила в Евразийский экономический союз. Что дали стране эти три года?»,- он ответил:

— Здесь я бы выделил два момента. Армения всегда была за интеграционные процессы, потому что они позволяют быстрее развиваться. А во-вторых, мы всегда выступаем за тесные отношения со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Поэтому стараемся активно участвовать в интеграционных процессах на постсовет­ском пространстве, тем самым приумножая свои возможности роста. Что же касается чисто экономических вопросов, то мы стали частью большого рынка — более 170 млн потребителей. И здесь при хорошей работе можно быть конкурентоспособными и выиграть от этого. Во всяком случае, уже в 2016 году мы заметили позитивные изменения — показатель роста товарооборота оказался двузначным. А в 2017 году наш товарооборот с членами ЕАЭС вырос почти на 26%. Наш экспорт в страны ЕАЭС вырос и в 2016 (53,7%), и в 2017 году — на 41%. Это хорошие цифры. Я не говорю, что ситуация идеальная. Организация находится пока в стадии становления. И не все препятствия устранены на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Но за два-три года никакая организация никогда бы и не смогла достичь совершенства. Будем работать дальше.

На вопрос: «Какие товары из Армении наиболее востребованы на рынках ЕАЭС и в России в частности? Какие изменения вы прогнозируете в будущем?»,- он ответил:

Список на самом деле длинный. Овощи, фрукты — как свежие, так и переработанные, минеральная вода, вино, коньяк, обработанные алмазы, ювелирные изделия, трикотаж, табачные изделия, пошла уже фармацевтика, продукция горнодобывающей отрасли. Еще раз повторю, что 37% ВВП приходится на экспорт товаров и услуг — это хороший показатель. Мы для себя поставили цель до 2022 года дойти до 40–45%, а к 2030-му — до 50%. Это даст стране макроэкономическую стабильность. Кроме того, меняется структура экономики. Выросла доля промышленности и сферы услуг. Такие тенденции очень полезны, и, думаю, потенциал здесь не полностью реализован. Даже скажу, что пока мы реализовали лишь малую его часть.


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