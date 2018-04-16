Полиция Армении призвала Никола Пашиняна прекратить блокировку дорог

Полиция Армении распространила заявление о том, что, по ст.33 Закона о свободе собраний, полиция вправе силой прекратить aкцию протеста, если, по ее оценке, иначе невозможно предотвратить несоразмерное ограничение прав и интересов других граждан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«Полиция Армении получила многочисленные жалобы от организаций Еревана – в том числе, учебных и медицинских учреждений, о том, что своими действиями участники акций протеста сегодня с утра препятствуют их нормальной деятельности. Продолжается ограничение свободы передвижения тысяч граждан. Все это ограничивает основные права и общественные интересы иных граждан.

Полиция Армении напоминает, что, по ст.33 Закона о свободе собраний, полиция вправе силой прекратить скцию протеста, если, по ее оценке, иначе невозможно предотвратить несоразмерное ограничение прав и интересов других граждан.

Полиция Армении призывает Никола Пашиняна прекратить блокировку дорог и следовать положениям Закона о свободе собраний».