Главы МИД ЕС призвали провести независимое расследование событий в Сирии

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по химразоружению, в котором призвали к проведению независимого расследования событий в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности", — говорится в одобренных министрами заключениях.

"Совет подчеркивает, что последние шокирующие сообщения из Сирии, которые должны стать предметом срочного и независимого расследования, только укрепляют общую решимость ЕС", — говорится в документе.