Семилетний альпинист из Индии поднялся на гору Килиманджаро

Семилетний мальчик-альпинист из города Хайдерабад Саманью Потхураджу поднялся на высочайшую гору Африки Килиманджаро. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, у Килиманджаро несколько пиков, но Саманью поднялся на самый высокий из них - пик Ухуро, высота которого - 5895 м над уровнем моря.

Как уточняет телеканал, подъем начался 29 марта и завершился 2 апреля, после этого молодой спортсмен вернулся в Индию. На гору он поднялся с национальным флагом своей страны, который установил на вершине, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"День был дождливый. Мне было немного страшно, болели ноги, я остановился на отдых на полпути, но потом добрался до вершины", - рассказал альпинист.

"Мне нравится, когда много снега. Поэтому я решил отправиться на гору Килиманджаро", - добавил Саманью.

В подъеме на гору мальчика сопровождали его мать, а также тренер и еще один альпинист. Теперь Саманью Потхураджу намерен отправиться в Австралию, чтобы подняться на самый высокий пик этого континента гору Косцюшко.

Как сообщила журналистам мать мальчика, Саманью мечтает установить мировой рекорд по числу пиков, покоренных ребенком его возраста.