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В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии


Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия ОЗХО, 58-е по счету, началось в понедельник в Гааге, участники совета обсудят "предполагаемое использование химоружия в Сирийской Арабской Республике". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее представитель российской делегации при ОЗХО сообщил РИА Новости, что пока в повестке никаких изменений нет, как ожидается, заседание продлится до вечера, вечером в посольстве России в Нидерландах, предположительно, состоится пресс-конференция. В само здание штаб-квартиры организации журналистов не пускают, встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

В ОЗХО входит 190 государств, совет является исполнительным органом Организации и состоит из 41 участников, их избирает конференция ОЗХО сроком на два года.

 

 




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