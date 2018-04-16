Европе необходимо сохранять единство в политике по отношению к РФ, при этом "антироссийские рефлексы" в обществе опасны. Как передает Арменпресс, об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в опубликованной в понедельник статье для газеты Die Welt.

По мнению Рота, "курс решимости и сплоченности по отношению к России" должен включать "в том числе честный диалог". "Многие международные проблемы можно урегулировать только вместе с Россией", - подчеркнул госминистр. "Мы нуждаемся в надежных, функционирующих и убедительных каналах для диалога", - считает он. В этой связи Рот отметил, что следует оживить такие форматы, как саммит Россия - ЕС, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ.

"Антироссийские рефлексы так же опасны, как и наивная относительность или умалчивание" действий Москвы, утверждал Рот.