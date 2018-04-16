Никол Пашинян и его сторонники перекрыли мост Победы: не позволили проехать машине, перевозящей ребенка

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники перекрыли мост Победы. Как передает «Арменпресс», оппозиционеры, двигавшиеся по проспекту Григора Лусаворича в сторону проспекта Баграмяна, изменили свое направление и двинулись к мосту Победы, чтобы убрать оттуда эвакуатор, который должен был убрать с моста машины и восстановить там движение.

Застрявших в пикете в автомобиле граждан, которые везли ребенка и просили пропустить их машину, не пропустили.

Депутат НС Армении Никол Пашинян поручил своим сторонникам выпустить воздух из покрышек эвакуатора. Участники шествия проследовали далее к площади Франции.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли площадь Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на митинге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд улиц Еревана.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими действиями, соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста.