Турция не откажется от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии

Анкара не намерена отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном, если это приносит пользу урегулированию в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон, субботние удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию. Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.

"Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политике по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном", — заявил Боздаг в эфире телеканала NTV, комментируя высказывание Макрона.

Он добавил, что политика Турции в Сирии является самостоятельной и отличается от той, которую проводят там США, Россия и Иран.

Турция наряду с РФ и Ираном является гарантом перемирия в Сирии и участвует в переговорах по урегулированию, которые проходят в Астане.