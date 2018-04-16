Курс доллара на открытии торгов вырос до 62,62 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 57 копеек и составил 62,62 рубля. Курс евро поднялся на 66 копеек, до 77,21 рубля. Рубль дешевеет на фоне сообщений о возможном введении новых санкций против РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в 16 апреля против России будут введены новые санкции. В частности, в интервью телекомпании CBS она заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии.

Последние по времени санкции в отношении России были объявлены Вашингтоном 6 апреля за "злонамеренную", как утверждалось, деятельность правительства РФ. Они были введены в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина США, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.



