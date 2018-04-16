Будущее Карабаха – это свободная жизнь: Серж Саргсян

Будущее Карабаха — это свободная жизнь. Да, это маленькая страна, но это еще не основание для того, чтобы сказать: вы не имеете права свободно жить. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос «Каким вы видите будущее Нагорного Карабаха?»он ответил:

«На самом деле уже тридцать лет существует активная фаза проблемы, но она была и раньше. 25 лет из 30 проходят при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В 1994 году при посредничестве России было подписано трехстороннее бессрочное соглашение о прекращении огня. К сожалению, начиная с 2014 года почти каждый день со стороны Азербайджана нарушался режим прекращения огня.

А в апреле 2016 года, провалившись на переговорах, азербайджанская сторона, вероломно нарушая свои обязательства по договору, начала широкомасштабную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики с применением большого количества авиации, бронетехники, крупнокалиберной артиллерии, ракетных систем, огнеметных систем, кстати, большинство приобретенных в России. Но им не удалось решить сколь-нибудь серьезную задачу, и на пятый день при посредничестве России стороны встретились и договорились возобновить условия ранее подписанного соглашения. После этого состоялось несколько саммитов, где договорились о создании механизма расследования нарушений режима перемирия и расширении аппарата и полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Но азербайджанская сторона, возвращаясь в Баку, отказывалась от выполнения этих договоренностей.

Еще в 2007 году Минская группа предложила решить вопрос на основе трех принципов международного права: неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов, а также территориальная целостность. По нашему мнению, это сбалансированный набор компромиссов. Это не то, о чем мы мечтали. Это для нас — не самый лучший вариант. Но понимая, что вопрос может быть решен только на основе компромисса, мы согласились на переговоры. И, казалось, в 2011 году в Казани мы были близки к подписанию. Но Баку выдвинул дополнительные требования. и подписание не состоялось.

У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха. И только по этой причине не меняется статус-кво. Но здесь необходим встречный компромисс. Азербайджанцы всё еще надеются на силовое решение проблемы. Как показала практика и в начале 1990-х годов, и в 2016 году, это невозможно. Будут большие потери, жертвы, но всё равно ситуация не изменится. Всё равно мы рано или поздно должны прийти к какому-то решению. Но чем раньше, тем лучше.

А будущее Карабаха — это свободная жизнь. Да, это маленькая страна, но это еще не основание для того, чтобы сказать: вы не имеете права свободно жить. Люди там жили тысячелетиями и будут жить дальше. Конечно, сопредседатели Минской группы ОБСЕ — и Россия, и США, и Франция — делают очень много для того, чтобы вопрос был урегулирован. На уровне президентов было сделано пять заявлений, и все они говорят о том, что вопрос может быть решен лишь на этих трех принципах. Эти принципы неделимы. И это очень важно».