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Американские СМИ случайно "похоронили" жену Джорджа Буша-старшего


Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал некролог бывшей первой леди, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Miami Herald.

Как пишет издание, телеканал опубликовал на своем сайте некролог с пометкой "не публиковать". Через некоторое время статью убрали.

В воскресенье стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций решила не искать новых методов лечения и быть с семьей.

Американские СМИ писали, что Буш была госпитализирована для лечения бронхита в январе 2017 года. У нее прошла также операция на сердце в 2009 году. В прошлом году ее лечили от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса.

 

 




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