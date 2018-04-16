Никол Пашинян и его сторонники вошли на территорию Педагогического университета Армении

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники, которые двинулись в сторону улицы Ханджяна, ворвались на территорию Педагогического университета Армении имени Абовяна, проходя по коридорам ВУЗа, они призывали студентов к забастовке.

Как передает корреспондент «Арменпресс», до этого они попытались зайти в старшую школу имени Манука Абегяна университета архитектуры и строительства., им удалось открыть закрытую дверь, однако внутрь они не зашли.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста.