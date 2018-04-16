Собравшиеся на перекрестке Баграмяна-Орбели демонстранты не позволяют полицейским машинам с активистами внутри сдвинуться с места

Сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна утром 16-го апреля перекрыли проезд на некоторых оживленных улицах Еревана, парализовав движение транспорта. Полиция призывает пикетчиков освободить проезд.

Как передает корреспондент «Арменпресс», молодежь продолжала сидеть на проезжей части, и полицейские решили силой освободить проезд, перенеся демонстрантов в полицейскую машину. Однако участники акции и прохожие встали перед полицейской машиной, не позволив увезти активистов. Они призывают прохожих присоединиться к пикету.

Некоторое время спустя сюда подъехала другая машина полиции, однако пикетчики не позволяют машинам сдвинуться с места. Пикетчики притащили сюда скамьи.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста.