СМИ: Трамп разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали в ЕС

Президент Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре дипломата, в то время как США — 60. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, помощники Трампа еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому США должны были выслать "почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники".

Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране ЕС и пришел в ярость.

По словам высокопоставленных чиновников, президент начал обсыпать помощников нецензурными словами и кричать, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.

В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон сразу же обвинил Москву.