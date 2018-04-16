Переход к парламентской форме правления позволит более быстрыми темпами развивать экономику Армении: Серж Саргсян

Переход к парламентской форме правления позволит более быстрыми темпами развивать экономику Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос о смысле конституционных изменений в Армении он ответил:

«На самом деле мы уже несколько дней живем в парламентской республике. И завтра депутаты изберут премьер-министра. Таким образом, будут сформированы все основные органы управления государства. В Армении конституционные изменения начались в 2005 году. С 2007 года они вступили в законную силу.

Работая долгое время на высших постах государственного управления, в том числе и в качестве премьер-министра, и на посту президента, мы с коллегами пришли к выводу — полупрезидентская форма правления таит в себе большие угрозы, поскольку не сбалансирована. Получалось так, что президент нес большую правовую ответственность за внутреннюю и внешнюю политику, обеспечение безопасности и так далее, но не обладал соответствующими полномочиями, чтобы в полной мере реализовывать предусмотренные Конституцией обязанности.

Возврат к президентской форме правления не был бы позитивно воспринят в нашем обществе. Ведь и выборы президента 2008 года прошли негладко. Почти все политические силы требовали поменять форму правления на парламентскую. Идя навстречу этим пожеланиям, мы решили сбалансировать политическую структуру страны, которая теперь отличается сильной законодательной властью парламента, перед которым правительство несет полную ответственность. Думаю, что такая форма правления больше подходит к армянской действительности, к менталитету нашего народа. Это позволит произвести демократические преобразования и более быстрыми темпами развивать экономику Армении».