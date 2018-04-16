Акции "РусАла" падают в понедельник более чем на 20% и на 64% по сравнению с уровнем начала апреля в ожидании новых американских санкций в отношении России, которые могут быть объявлены уже в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным сайта Гонконгской фондовой биржи, к 7:45 по московскому времени бумаги компании упали на 22,5%, до 1,580 гонконгского доллара.

Неделю назад, когда "РусАл" был внесен в "черный список" американского Минфина, акции компании торговались на уровне около 4,65 гонконгского доллара.

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против РФ из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Санкции могут затронуть компании, которые работали с Сирией.