Полиция может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации: заявление

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В заявлении полиции Армении сказано:

«Сегодня с утра депутат НС Армении Никол Пашинян организовал действия по перекрытию жизненно важных улиц Еревана, парализовав движение транспорта и препятствуя праву граждан на свободное передвижение.

Полиция Армения предупреждает, что подобные действия могут породить преступления, направленные против жизни, здоровья и имущества граждан.

Полиция Армения еще раз предупреждает, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста».