В Нальчике локализовали пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание на центральном рынке Нальчика, площадь которого, по уточненным данным, составила 3200 квадратных метров. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара составила около 2000 квадратных метров. Огонь перекинулся на второй павильон.

"В 09.08 мск пожар локализован, его площадь составила 3200 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал Беров.

По его словам, сейчас идет проливка конструкций по двум боевым расчетам. Всего в тушении пожара задействовано 96 человек и 26 единиц техники.