Никол Пашинян и его сторонники ворвались в здание Государственного медицинского колледжа. Сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна с шумом прошлись по территории колледжа, нарушив распорядок учебного процесса.

До этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Как передает «Арменпресс», сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна двинулись в сторону улицы Гераци.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд улиц Еревана.