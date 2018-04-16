Нервы сторонников Пашиняна и водителей сдают: столкновение на улице Гераци
На перекрестке улиц Корюна-Гераци, где с утра сторонники Пашиняна перекрыли движение, состоялось столкновение между сторонниками Пашиняна и водителями.
Как передает «Арменпресс», водители призвали демонстрантов открыть дорогу, однако демонстранты отказались сделать это.
Группа водителей вышла из машин и началась потасовка между ними и участниками пикета. Одна из машин прорвала оцепление пикетчиков и продолжила движение.Сейчас ситуация сравнительно спокойная, с территории около ЕГМУ корреспондент «Арменпресс» сообщает, что движение транспорта здесь стоит.
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