Нервы сторонников Пашиняна и водителей сдают: столкновение на улице Гераци

На перекрестке улиц Корюна-Гераци, где с утра сторонники Пашиняна перекрыли движение, состоялось столкновение между сторонниками Пашиняна и водителями.

Как передает «Арменпресс», водители призвали демонстрантов открыть дорогу, однако демонстранты отказались сделать это.

Группа водителей вышла из машин и началась потасовка между ними и участниками пикета. Одна из машин прорвала оцепление пикетчиков и продолжила движение.

Сейчас ситуация сравнительно спокойная, с территории около ЕГМУ корреспондент «Арменпресс» сообщает, что движение транспорта здесь стоит.