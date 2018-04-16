Кончита Вурст заявила о своем положительном ВИЧ-статусе

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе. Как передает Арменпресс, об этом певец рассказал в Instagram.

По его словам, этот диагноз ему поставили еще много лет назад. При этом артист отмечает, что не хотел публично афишировать свой ВИЧ-положительный статус, однако один из близких Нойвирту в прошлом людей стал угрожать ему распространением этой информации.

"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — написал певец.

Нойвирт обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе "Евровидение-2014" в сценическом амплуа женщины с бородой. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.