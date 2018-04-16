Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
Франция убедила американского президента Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары в субботу только по химическим объектам в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы также убедили его (Трампа — ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.
Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии. "Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться", — добавил французский президент.
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