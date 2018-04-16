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Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон


Франция убедила американского президента Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары  в субботу только по химическим объектам в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы также убедили его (Трампа — ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии. "Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться", — добавил французский президент.

 

 




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