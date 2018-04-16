Джуканович в очередной раз возглавит Черногорию, пообещав ее вступление в ЕС

Мило Джуканович, с 1991 года несколько раз занимавший посты премьера, президента, а также возглавляющий правящую Демократическую партию социалистов Черногории, вновь станет главой государства. На прошедших в воскресенье в республике президентских выборах политик набрал больше половины голосов и, по предварительным данным, одержал победу уже в первом туре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джуканович пять раз занимал пост премьера в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 гг., а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. Не дожидаясь официальных данных Государственной избирательной комиссии (ГИК), он уже объявил о своей победе.

О лидерстве Джукановича в президентской гонке свидетельствуют мониторинговые агентства. По данным Центра мониторинга (CеMI), после обработки 97,7% бюллетеней политик набирает 53,9%; на втором месте - оппозиционный кандидат Младен Боянич с результатом в 33,4%; на третьем месте находится Драгиня Вуксанович (8,1%); на четвертом месте оказался лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич с результатом 2,9%.

Аналогичные данные приводит Центр по демократическому переходу (СDT), функционирующий при финансовой поддержке посольства ФРГ. По его данным, после обработки 100% данных, Джуканович набирает 53,8%; Боянич - 33,5%, на третьем месте - единственная женщина-кандидат Вуксанович с 8,3%, на четвертом месте находится Милачич с результатом 2,7%. Три остальных претендента набирают меньше 1% голосов.

Официальные данные ГИК будут объявлены в течение нескольких дней. В настоящий момент на сайте избиркома подсчет голосов проходит в онлайн-режиме. К этой минуте обработано 83,65%. Джуканович лидирует с результатом 54,54%, его ближайший преследователь Боянич набирает 32,79%. Явка, по сведениям ГИК, составила 63,26%.



