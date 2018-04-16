Поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян»
Управление транспортом мэрии Еревана сообщает, что по причине технической неисправности оборудования, поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Управление транспортом мэрии Еревана просит у граждан прощения за причиненные неудобства.
- 11:33 МИД Сирии: миссия ОЗХО приступает к работе в городе Дума в Восточной Гуте
- 11:11 Акции "РусАла" упали в Гонконге более чем на 20% в ожидании новых санкций
- 11:06 Мэрия Еревана призывает воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу
- 11:03 Полиция может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации: заявление
- 11:01 В Нальчике локализовали пожар на рынке
- 10:44 Никол Пашинян и его сторонники ворвались в здание Государственного медицинского колледжа
- 10:42 В США умер актер Ли Эрмей
- 10:32 Нервы сторонников Пашиняна и водителей сдают: столкновение на улице Гераци
- 10:17 Королева Елизавета II назначила Принца Гарри послом молодежи в британском Содружестве
- 10:02 Кончита Вурст заявила о своем положительном ВИЧ-статусе
- 09:58 Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
- 09:55 Джуканович в очередной раз возглавит Черногорию, пообещав ее вступление в ЕС
- 09:51 Поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян»
- 09:51 Трамп заявил, что нанес ракетный удар по Сирии в рамках своих полномочий
- 09:46 Демонстранты перекрыли перекресток Баграмяна-Орбели: водители призывают открыть дорогу
- 09:22 Сторонники Пашиняна парализовали движение на некоторых оживленных улицах Еревана
- 09:18 Тигран Петросян сыграл вничью в 5-м туре на международном шахматном турнире Шаржи
- 08:16 Полиция Армении призвала Пашиняна и его сторонников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противозакония
- 15.04-19:18 Ушел из жизни Витторио Тавиани – один из братьев, снявших фильм «Гнездо жаворонка»
- 15.04-18:44 Азербайджанские ВС вновь стреляли в направлении Баганиса
- 15.04-17:07 Участники митинга продолжают блокировать площадь Франции
- 15.04-16:25 Управление исправительных учреждений опровергает слухи об обнаружении самодельного пистолета в УИУ «Нубарашен»
- 15.04-15:16 Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии
- 15.04-14:13 В Дамаске сообщили о получении сирийских виз всеми экспертами ОЗХО
- 15.04-13:52 В Армении ожидается переменчивая погода, в некоторых районах - осадки в виде мокрого снега
- 15.04-13:33 Сотрудничающие Армянские организации Голландии проведут мероприятия памяти жертв Геноцида армян
- 15.04-12:02 Переговоры по западному проекту резолюции СБ ООН по Сирии начнутся 16 апреля
- 15.04-11:33 Близ села Мастара произошло ДТП со смертельным исходом
- 15.04-11:08 Открытие мемориала жертв Геноцида армян в Женеве широко освещалось в швейцарских СМИ
- 14.04-22:54 Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии
- 14.04-17:53 Анонс мероприятий на 16 апреля
- 14.04-17:33 Пентагон: ракеты Запада поразили все предназначенные для них цели в Сирии
- 14.04-16:53 Полиция призвала Пашиняна и участников митинга воздержаться от антиобщественных действий
- 14.04-16:50 Ворвавшиеся в ОР Никол Пашинян и другие лица покинули здание
- 14.04-16:24 У посольства США в Анкаре разогнали акцию протеста после удара по Сирии
11:01, 14.04.2018
Просмотрели 1259 раз Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов
17:56, 13.04.2018
Просмотрели 1050 раз Жена президента Армении считает, что каждый турист должен начать свой визит в Ереван с Музея истории Армении
15:11, 13.04.2018
Просмотрели 863 раз Выборы президента в Азербайджане были несвободными: Хельсинкский комитет США
14:25, 14.04.2018
Просмотрели 778 раз В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян
19:59, 10.04.2018
Просмотрели 731 раз Армяно-российские отношения развивались под воздействием прямых доверительных контактов между президентами Саргсяном и Путиным: Лавров