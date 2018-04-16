Управление транспортом мэрии Еревана сообщает, что по причине технической неисправности оборудования, поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Управление транспортом мэрии Еревана просит у граждан прощения за причиненные неудобства.