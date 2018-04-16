Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян»


Управление транспортом мэрии Еревана сообщает, что по причине технической неисправности оборудования, поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Управление транспортом мэрии Еревана просит у граждан прощения за причиненные неудобства.


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