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Трамп заявил, что нанес ракетный удар по Сирии в рамках своих полномочий


Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом следует из письма главы государства лидерам обеих палат конгресса, которое распространил Белый дом.

"Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в качестве главнокомандующего", — значится в письме.

"Соединенные Штаты предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов", — написал Трамп.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. по Сирии более 100 ракет.

 

 




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