Сторонники Пашиняна парализовали движение на некоторых оживленных улицах Еревана

Сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна утром 16-го апреля перекрыли проезд на некоторых оживленных улицах Еревана, парализовав движение транспорта.

Как передает «Арменпресс», в данный момент движение транспорта остановлено на перекрестках Корюна-Абовяна, Баграмяна-Московян, на площади Франции. Соседние улицы перегружены. На улицах демонстранты сидят или стоят перед автомонилями, на проезжей части выставлены мусорные баки и скамьи.

На станции метро «Еритасардакан» несколько человек попытались остановить работу метрополитена, однако полиция им не позволила.

Полиция Армении в очередной раз призвала Пашиняна и его сторонников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противоправных, которые нарушают права и свободы иных граждан.