Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануэл Петросян продолжают выступления на международном шахматном турнире Шаржи в ОАЭ.

Как передает «Арменпресс», Тигран Петросян сыграл вничью в 5-м туре на международном шахматном турнире Шаржи, а Мануэл Петросян одержал победу.

После пятого тура Тигран Петросян набрал 4 очка и отстает от лидера на 1 очко, а Мануэл Петросян набрал 3,5 очка.

Международный шахматный турнир в городе Шаржа в ОАЭ проходит во второй раз. Среди 132 его участников имеется 31 гроссмейстер, первым в турнире классифицирован китайский гроссмейстер Ван Хао, чей рейтинг равен 2709. Армению в турнире будут представлять гроссмейстеры Тигран Л. Петросян и Мануэл Петросян.