Полиция Армении призвала Пашиняна и его сторонников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противозакония

Полиция Армении в очередной раз призвала депутата НС Армении Никола Пашиняна и его сторонников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противозакония, которые нарушают права и свободы иных граждан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«Депутат НС Армении Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении к совершению утром 16-го апреля действий, значительная часть которых явственно нарушает положения закона о свободе собраний и содержат элементы противозакония, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, часть этих действий препятствует свободе передвижения иных граждан, осуществлению иных прав, связанных с этим, деятельности предприятий и учреждений, а в отдельных случаях содержат в себе угрозу жизни и здоровью граждан.

Призываем организаторов митинга и некоторых его участников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противоправных, которые нарушают права и свободы иных граждан, законные интересы организаций».

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд у;лиц Еревана.