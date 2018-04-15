Азербайджанские  ВС вновь стреляли в  направлении  Баганиса

15 апреля примерно в 14:00 часов азербайджанские ВС вновь стреляли в направлении общины Баганис Тавушской области.

В беседе с Арменпресс пресс-спикер Минобороны РА Арцрун Ованисян сказал, что стрельба была недолгой.

«Несколько дней назад, когда противник открыл огонь в том же направлении, отрезок дороги Баганис-Воскепар был закрыт, поскольку движение там очень опасно. Там есть объездные пути, просто иногда люди пользовались этим кратчайшим путем», - сказал Ованисян, добавив, что выстрелы были одиночными.

Азербайджанские ВС вечером 12 апреля обстреляли гражданский грузовик близ Баганиса. Обошлось без жертв, машина повреждена. Ответным огнем армянские подразделения заставили противника замолчать.