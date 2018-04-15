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Азербайджанские  ВС вновь стреляли в  направлении  Баганиса


15 апреля примерно в  14:00 часов азербайджанские  ВС вновь стреляли в  направлении общины Баганис  Тавушской области.

В беседе с Арменпресс пресс-спикер Минобороны  РА  Арцрун Ованисян сказал, что стрельба была недолгой. 

«Несколько дней назад, когда противник  открыл огонь в том же  направлении, отрезок дороги Баганис-Воскепар был закрыт, поскольку движение там очень опасно. Там есть объездные пути, просто иногда люди пользовались этим кратчайшим путем», - сказал Ованисян, добавив, что выстрелы были одиночными.

Азербайджанские  ВС вечером 12 апреля обстреляли гражданский грузовик близ Баганиса. Обошлось без жертв, машина повреждена. Ответным огнем армянские  подразделения  заставили противника замолчать.




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