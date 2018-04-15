Участники митинга продолжают блокировать площадь Франции

Участники митинга в рамках инициативы «Мой ход» партии «Гражданский договор» продолжают блокировать площадь Франции и примыкающий перекресток. Некоторые из них провели ночь на 15 апреля прямо на площади. Здесь были разбиты палатки, а с соседних улиц притащили скамьи и мусорные урны.

Как передает Арменпресс, в 14։00 часов состоялся митинг, на котором выступил руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян. Отвечая на вопросы журналистов, он коснулся того обстоятельства, что Генпрокуратурой РА поручено полиции РА подготовить материалы относительно группы участников митинга, касающиеся действий в Ереванском государственном университете и Общественном радио. «Мы не применяли насилия в отношении кого-либо и делать этого не будет», - отметил Пашинян.

Планируется провести еще один митинг 15 апреля в 18։30 часов.