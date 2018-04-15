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Участники митинга продолжают блокировать площадь Франции


Участники митинга в рамках инициативы «Мой ход» партии  «Гражданский договор» продолжают блокировать площадь Франции и примыкающий  перекресток.  Некоторые  из них провели ночь на 15 апреля прямо на площади.  Здесь были разбиты  палатки, а с соседних улиц  притащили скамьи и мусорные урны. 

Как  передает Арменпресс, в 14։00 часов состоялся митинг, на котором выступил руководитель парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян. Отвечая на  вопросы  журналистов, он коснулся того обстоятельства, что Генпрокуратурой  РА  поручено полиции РА  подготовить материалы относительно группы участников митинга, касающиеся  действий в  Ереванском государственном университете и Общественном радио. «Мы не применяли насилия в отношении кого-либо и делать этого не  будет», - отметил Пашинян.

Планируется провести еще один митинг 15 апреля в 18։30 часов.




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