Управление  исправительных учреждений опровергает  слухи об обнаружении самодельного пистолета в УИУ «Нубарашен»

Управление исправительных учреждений Минюста РА опровергает слухи о том, что в больничном отсеке УИУ «Нубарашен», где находится также камера Араика Хандояна, во время обыска в другой камере обнаружен самодельный пистолет.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Управления исправительных учреждений.

В объяснении говорится: «Вчера в СМИ – на странице «Сасна црер» в Facebook, был опубликован материал, что якобы «2-3 недели назад, в больничном отсеке УИУ «Нубарашен», где находится также камера Араика Хандояна, во время обыска в другой камере обнаружен самодельный пистолет». Более того, согласно этой «информации», заключенный признался, что пистолет ему дало начальство – с целью убийства Араика Хандояна.

По поводу этого заявления Управление исправительных учреждений сообщает, что сказанное не имеет никакого отношения к действительности. Во время обысков в УИУ до сих никаких вообще самодельных пистолетов или другого вида огнестрельного оружия найдено не было, что лишний раз доказывает абсурдность распространенного в СМИ заявления».