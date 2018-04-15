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Управление  исправительных учреждений опровергает  слухи об обнаружении самодельного пистолета в УИУ «Нубарашен»


Управление  исправительных учреждений Минюста РА опровергает  слухи о том, что  в больничном отсеке УИУ «Нубарашен», где  находится также камера  Араика Хандояна, во время обыска в другой камере обнаружен  самодельный пистолет.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Управления  исправительных учреждений.    

В объяснении говорится: «Вчера в СМИ – на странице «Сасна црер» в Facebook,   был опубликован материал, что якобы «2-3 недели назад, в  больничном отсеке УИУ «Нубарашен», где  находится также камера  Араика Хандояна, во время обыска в другой камере обнаружен  самодельный пистолет». Более того, согласно этой «информации», заключенный признался, что пистолет ему  дало начальство – с целью убийства Араика Хандояна.

По поводу этого заявления  Управление  исправительных учреждений сообщает, что сказанное  не  имеет никакого отношения к  действительности. Во время  обысков в УИУ до сих никаких вообще самодельных пистолетов или другого вида огнестрельного оружия найдено не  было, что лишний раз доказывает абсурдность распространенного в СМИ  заявления».




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