Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии

Папа Римский Франциск выразил свое беспокойство ситуацией в Сирии и призывает предпринять все возможные усилия для достижения мира. Об этом понтифик заявил в воскресенье по завершении традиционной воскресной проповеди.



"Я глубоко обеспокоен ситуацией в мире, несмотря на все инструменты, имеющиеся в распоряжении международного сообщества, с трудом предпринимаются общие шаги для достижения мира в Сирии и в других конфликтных регионах. Я неустанно молюсь и призываю все ответственных политиков предпринять все усилия во имя мира", - сказал Франциск, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал журналистам накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он обсудил ситуацию в Сирии с Франциском по телефону. РПЦ и Ватикан обеспокоены положением христиан на Ближнем Востоке. Ранее представители двух церквей договорились совместными усилиями восстанавливать христианские церкви и монастыри, пострадавшие в результате военного конфликта в Сирии.