В Дамаске сообщили о получении сирийских виз всеми экспертами ОЗХО

Визы для въезда в Сирию экспертам Организации по запрещению химического орудия (ОЗХО) выданы, их получили даже те, кто известен своим негативным отношением к Сирии, заявил "Интерфаксу" дипломатический источник в Дамаске.

"Проблем с выдачей виз экспертам ОЗХО быть не должно, их выдали даже тем представителям ОЗХО, которые известны своей антисирийской ангажированностью, - сказал в воскресенье собеседник агентства.

"Если кто-то там пускает слухи, что у них проблемы с визами - это вранье", - как передает Арменпресс, добавил источник.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в САР, поскольку власти этой страны блокировали доступ экспертов в Восточную Гуту.

Накануне постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что миссия ОЗХО по установлению фактов проведет встречу в Дамаске с представителями сирийских властей.

Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск в субботу для проверки информации о якобы применении войсками президента Башара Асада химического оружия против боевиков в Восточной Гуте.