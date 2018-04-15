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В Армении ожидается переменчивая погода, в некоторых районах - осадки  в виде  мокрого снега


В   Армении   15 апреля  днем  в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, 20 апреля – на  значительной территории  ожидаются дожди и грозы. 16-19 апреля днем погода ожидается без осадков. 15 апреля - особенно в горах и предгорьях  Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе,   осадки ожидаются в виде  мокрого снега.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха  15 апреля, 16 апреля  ночью понизится на 3-5 градусов,  в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе - на 8-10 градусов, а затем на столько же  повысится.

В   Ереване 15 апреля днем, 16-19 апреля  погода ожидается без осадков. 20 апреля  время от времени ожидаются дожди и грозы.




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