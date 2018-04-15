В Армении ожидается переменчивая погода, в некоторых районах - осадки  в виде  мокрого снега

В Армении 15 апреля днем в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, 20 апреля – на значительной территории ожидаются дожди и грозы. 16-19 апреля днем погода ожидается без осадков. 15 апреля - особенно в горах и предгорьях Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, осадки ожидаются в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 15 апреля, 16 апреля ночью понизится на 3-5 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе - на 8-10 градусов, а затем на столько же повысится.

В Ереване 15 апреля днем, 16-19 апреля погода ожидается без осадков. 20 апреля время от времени ожидаются дожди и грозы.