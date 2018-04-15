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Сотрудничающие  Армянские  организации Голландии проведут мероприятия  памяти жертв  Геноцида армян


Сотрудничающие  Армянские  организации Голландии 17 и 24 апреля проведут мероприятия  памяти жертв  Геноцида армян.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Федерации  армянских  организаций Голландии (FAON), 17 апреля на площади Plein в Гааге состоится акция – за признание Геноцида армян правительством Нидерландов и против переименования  властями Геноцида армян в «вопрос геноцида». В правительство будет представлена  петиция, запланированы выступления голландских депутатов и др., состоится шествие  от площади Plein к  полю Malieveld – напротив  посольства Турции.

24 апреля в Асене у  мемориала Геноцида армян, находящегося в кладбище «Де Боскамп», состоится церемония  поминовения, возложение  цветов к мемориалу, а также намечена встреча, в ходе  которой состоятся выступления участников.




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