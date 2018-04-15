Сотрудничающие  Армянские  организации Голландии проведут мероприятия  памяти жертв  Геноцида армян

Сотрудничающие Армянские организации Голландии 17 и 24 апреля проведут мероприятия памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации армянских организаций Голландии (FAON), 17 апреля на площади Plein в Гааге состоится акция – за признание Геноцида армян правительством Нидерландов и против переименования властями Геноцида армян в «вопрос геноцида». В правительство будет представлена петиция, запланированы выступления голландских депутатов и др., состоится шествие от площади Plein к полю Malieveld – напротив посольства Турции.

24 апреля в Асене у мемориала Геноцида армян, находящегося в кладбище «Де Боскамп», состоится церемония поминовения, возложение цветов к мемориалу, а также намечена встреча, в ходе которой состоятся выступления участников.