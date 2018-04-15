Переговоры по западному проекту резолюции СБ ООН по Сирии начнутся 16 апреля

Переговоры по внесенному Францией, Великобританией и США проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии планируется начать в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломат одной из западных стран.

"Переговоры начнутся в понедельник", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, когда именно соавторы проекта резолюции собираются вынести его на голосование.



Ранее агентство AFP сообщило, что западная тройка передала странам - членам Совбеза черновик документа, в котором осуждается применение химического оружия в Сирии, в том числе еще неподтвержденный случай в пригороде Дамаска в Думе 7 апреля, и предусматривается создание механизма для расследования подобных инцидентов. Проект, подготовкой которого занималась Франция, призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Как передает Арменпресс, документ также касается гуманитарной ситуации в Сирии, требуя установления перемирия и предоставления международным организациям доступа к населению для оказания помощи, а также политического урегулирования. В частности, в проекте резолюции подчеркивается необходимость конструктивного участия Дамаска в переговорах под эгидой ООН без предварительных условий.

В субботу СБ ООН провел по запросу России экстренное заседание после нанесения Великобританией, США и Францией несанкционированных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе. На встрече был рассмотрен российский проект резолюции, осуждающей нарушение Устава ООН западными странами и требующий от них воздержаться от подобных действий в дальнейшем. Документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов.