Близ села  Мастара произошло ДТП со смертельным исходом

15 апреля в 05:54 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ села Мастара Арагацотнской области произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на 80 кмтрассы Ереван-Гюмри грузовик КамАЗ с г/н 059 AT 61 (водитель Г.А.) столкнулся с автомобилем ЛАДА-21013 с г/н 34 TO 011 (водитель Г.Н., 1990 г/р), затем с другом КамАЗом, в результате чего водитель «Лады» скончался на месте, а пассажир (А.П. 1990 г/р) доставлен в Талинский МЦ. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Спасатели вытащили труп водителя и поднесли его к машине скорой помощи, обесточили машины и завинтили газовые баллоны.