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Близ села  Мастара произошло ДТП со смертельным исходом


15 апреля в 05:54 часов в МЧС РА поступило сообщение  о том, что близ села  Мастара Арагацотнской области  произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на 80 кмтрассы  Ереван-Гюмри грузовик КамАЗ с г/н 059 AT 61 (водитель Г.А.) столкнулся с автомобилем ЛАДА-21013 с  г/н 34 TO 011 (водитель Г.Н., 1990 г/р), затем с другом КамАЗом, в результате чего  водитель «Лады»  скончался на  месте, а пассажир (А.П. 1990 г/р) доставлен в Талинский МЦ. Медики оценили его состояние  как  тяжелое.

Спасатели вытащили труп водителя и поднесли  его  к машине  скорой помощи, обесточили машины и завинтили газовые  баллоны.

 




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