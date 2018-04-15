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Открытие мемориала  жертв Геноцида армян в  Женеве широко освещалось в  швейцарских СМИ  


13 апреля в Женеве, в городском парке – Parc  Trembley,  состоялось открытие памятника «Фонари памяти», посвященного памяти жертв Геноцида армян. Церемония, на которой присутствовал посол Армении в  Швейцарии Шарль Азнавур, широко освещалась швейцарским телевидением и другими франкофонными СМИ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В сообщении МИД говорится, что  бронзовый памятник в  виде фонарей высотой 10 м (работа  скульптора Мелика Оганяна) – это дар армянской общины Женеве в знак общей исторической памяти.

На церемонии открытия, организованной городской администрацией, выступили мэр Женевы Реми Пагани, экс-мэр Сами Канаан, член Госсовета кантона Женевы Антонио Оджерс и др. Они отметили значение  памятника в борьбе  против  насилия, воздав дань памяти о попранных правах народов и незаживших ранах.

Координаторы группы по созданию памятника Ваге Габраш и Стефан Кристенсен, а также директор Фонда современного искусства Мишель Фрейбургхаус также  отметили значение  этого памятника, отметив, что дожидаясь разрешения, памятник восемь лет находился на острове  Св.Лазаря, участвовал  в Венецианском фестивале  современного искусства и был удостоен почетного приза Золотого Льва.  

Посланник РА в Швейцарии Асмик Толмаджян подчеркнула, что «Фонари памяти» установлены в Женеве – мировой столице  прав человека, во имя права на историческую память, в знак  борьбы против преступлений против  человечества.

 Она посчитала также символичным, что памятник  устанавливается в год семидесятилетия двух важнейших документов ООН – Всеобщей декларации прав человека и Конвенции по предотвращению преступлений геноцидов. 

Толмаджян выразила надежду, что парк Фонарей памяти станет мемориалом для  потомков  жертв первого в  ХХ веке геноцида.  

Она выразила глубокую признательность швейцарскому  народу, женевцам за проявленную солидарность с армянским народом в борьбе  против варварства, а также за признание факта  Геноцида армян. 

На открытии присутствовали также директор Женевского представительства ООН, представители аккредитованного в Женеве  дипкорпуса, члены  Законодательной палаты кантона Женевы, члены  городского совета, журналисты, представители армянской общины. 

Церемония  открытия широко освещалась швейцарским телевидением и другими франкофонными СМИ.

В 2004г. армянская диаспора  Швейцарии обратилась в городской совет Женевы с просьбой по случаю 90-летия Геноцида армян установить в  Женеве  мемориал. В 2008г. единогласным голосованием было принято решение об установлении памятника. Был объявлен конкурс, по результатам которого жюри признало победителем проект  французского скульптора  армянского происхождения  Мелика Оганяна.




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