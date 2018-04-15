Открытие мемориала  жертв Геноцида армян в  Женеве широко освещалось в  швейцарских СМИ  

13 апреля в Женеве, в городском парке – Parc Trembley, состоялось открытие памятника «Фонари памяти», посвященного памяти жертв Геноцида армян. Церемония, на которой присутствовал посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур, широко освещалась швейцарским телевидением и другими франкофонными СМИ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В сообщении МИД говорится, что бронзовый памятник в виде фонарей высотой 10 м (работа скульптора Мелика Оганяна) – это дар армянской общины Женеве в знак общей исторической памяти.

На церемонии открытия, организованной городской администрацией, выступили мэр Женевы Реми Пагани, экс-мэр Сами Канаан, член Госсовета кантона Женевы Антонио Оджерс и др. Они отметили значение памятника в борьбе против насилия, воздав дань памяти о попранных правах народов и незаживших ранах.

Координаторы группы по созданию памятника Ваге Габраш и Стефан Кристенсен, а также директор Фонда современного искусства Мишель Фрейбургхаус также отметили значение этого памятника, отметив, что дожидаясь разрешения, памятник восемь лет находился на острове Св.Лазаря, участвовал в Венецианском фестивале современного искусства и был удостоен почетного приза Золотого Льва.

Посланник РА в Швейцарии Асмик Толмаджян подчеркнула, что «Фонари памяти» установлены в Женеве – мировой столице прав человека, во имя права на историческую память, в знак борьбы против преступлений против человечества.

Она посчитала также символичным, что памятник устанавливается в год семидесятилетия двух важнейших документов ООН – Всеобщей декларации прав человека и Конвенции по предотвращению преступлений геноцидов.

Толмаджян выразила надежду, что парк Фонарей памяти станет мемориалом для потомков жертв первого в ХХ веке геноцида.

Она выразила глубокую признательность швейцарскому народу, женевцам за проявленную солидарность с армянским народом в борьбе против варварства, а также за признание факта Геноцида армян.

На открытии присутствовали также директор Женевского представительства ООН, представители аккредитованного в Женеве дипкорпуса, члены Законодательной палаты кантона Женевы, члены городского совета, журналисты, представители армянской общины.

Церемония открытия широко освещалась швейцарским телевидением и другими франкофонными СМИ.

В 2004г. армянская диаспора Швейцарии обратилась в городской совет Женевы с просьбой по случаю 90-летия Геноцида армян установить в Женеве мемориал. В 2008г. единогласным голосованием было принято решение об установлении памятника. Был объявлен конкурс, по результатам которого жюри признало победителем проект французского скульптора армянского происхождения Мелика Оганяна.